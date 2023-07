Avenir du F24 : la plateforme va continuera d’exister pour satisfaire ses revendications

La plateforme "des forces vives de la Nation F24", qui regroupe plus d’une centaine de partis et d’organisations de la société civile avait fait son cheval de bataille la non candidature du chef de l'Etat Macky Sall pour un troisième mandat à l’élection présidentielle. Revendication satisfaite vu que le Président Sall a décidé de ne pas participer à la prochaine élection présidentielle. Aliou Sané, vice coordonnateur de F24, indique que la plateforme va continuer d'exister puisque parmi les nombreuses revendications seule la question du troisième mandat a été satisfaite.

Moussa Ndongo

