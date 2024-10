Aviation civile : le Sénégal inaugure son Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile

Le Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens (MITTA) a inauguré ce lundi 28 octobre le deuxième campus de l’Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile (AIMAC). Selon le ministre El Malick Ndiaye, ce centre est dédié à la formation de pilotes, de contrôleurs aériens et de techniciens en maintenance aéronautique, avec pour objectif de renforcer les compétences dans le secteur de l’aviation au Sénégal.



Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre s'est adressé aux autorités de l’école ainsi qu’aux étudiants, exprimant sa fierté d’inaugurer cet établissement, qu’il considère comme “l’aboutissement d’un rêve” visant à positionner le Sénégal comme “un hub aérien de référence en Afrique”.



“En construisant une infrastructure aéronautique solide et en formant nos propres experts, nous contribuons à la vision Sénégal 2050 de Son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Faye, qui repose sur la souveraineté, la justice et la prospérité,” a-t-il ajouté.



Le ministre a également cité l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) comme un exemple emblématique de cette vision, soulignant que soutenir les infrastructures aéronautiques équivaut à accompagner la croissance économique. Il a réaffirmé l’importance d’investir dans la formation des professionnels du secteur.



Par ailleurs, le ministre a salué l’engagement de l’Académie internationale des métiers de l'aviation civile (IMAC) en faveur de l’inclusion des femmes dans les métiers de pilote, de technicienne de maintenance et de contrôleuse aérienne, rappelant que “la diversité est l’avenir du transport aérien.”



Enfin, le ministre El Malick a réaffirmé son soutien à l'AIMAC pour la réalisation du projet du grand campus international à l’aéroville de l'AIBD. Pour Malick Ndiaye c'est une nouvelle ère, pleine de promesses qui a commencé pour le secteur aérien sénégalais.