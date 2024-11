Avis d’Appel à concurrence

Relance de marché

« ACQUISITION DE MATERIELS HOTELIERS EN 02 LOTS DISTINCTS : LOT 1 ACQUISITION DE MATELAS ET LOT 2 ACQUISITION DE CLIMATISEURS SPLIT ET AUTRES »

DRPCO N°012_F_FONCT/MSAS/DGES/DEPS/CHRND/2024

Cet avis d’appel à concurrence fait suite à l’avis général de Passation des marchés paru dans le Journal Le VOX POP n°01980 du 22 décembre 2024 et de la révision du plan de passation des marchés.

Le Centre Hospitalier Régional de Ndioum dispose de crédits dans le cadre du budget 2024 afin de financer l’acquisition de diverses fournitures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché portant « acquisition de matériels hôteliers en 02 lots distincts : lot 1 acquisition de matelas et lot 2 acquisition de climatiseurs split et autres ».

1. Le Centre Hospitalier Régional de Ndioum sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises.

2. La passation du marché sera conduite par DRP Ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Ndioum et prendre connaissance des documents d’appel à la concurrence à l’adresse mentionnée ci après : Bureau des marchés du CHR de Ndioum, Email : bakarytratra@gmail.com , Tél : 33.965.31.44,70.749.84.86 de 09 heures à 13 heures 30 mn et de 14 heures 30 mn à 17 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation des biens ou de faillite personnelle ; Une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation exigibles au titre des marchés publics de l’exercice 2023. Une (01) attestation de services faits pour un (01) marché de nature et de complexité similaire au cours des trois dernières années (2021, 2022, 2023). Une marge de préférence de 15% sera accordée aux fournitures provenant des groupements d’ouvriers, coopératives ouvrières de production, groupements et coopératives d’artisans, coopératives d’artistes et artisans individuels suivi par les chambres consulaires. Une marge de préférence de 5% au applicable aux entreprises à la direction féminine et des entreprises dont l’actionnariat est détenu pour 50% par des jeunes ou des personnes vivant avec un handicap Les autres critères sont à consulter dans le dossier d’appel à concurrence.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci- après : Secrétariat de la Direction du Centre Hospitalier Régional de Ndioum, BP. 30 Ndioum contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA en espèce. Le dossier d’appel à concurrence vous sera envoyé à votre adresse indiquée. Un exemplaire du dossier est disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau Secrétaire du Directeur du Centre Hospitalier Régional de Ndioum sis bâtiment administratif 1er étage, au plus tard le 27 novembre 2024 à 10 heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants présents à la salle de Conférence du Centre Hospitalier Régional de Ndioum sis bâtiment administratif 1er étage le 27 novembre 2024 à 10 heures précises.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission dont le montant est fixé par lot et valable pendant un délai de vingt-huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. :

 Lot N° 01 : Acquisition de matelas………………………….....150.000 FCFA ;

 Lot N° 02 : Acquisition de climatiseurs et autres……………150.000 FCFA.

Ces garanties de soumission devront être délivrées par une banque ou un organisme financier agréé par le Ministre des finances et du budget. Le délai de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

Le Directeur du CHR de Ndioum

Abdoulaye SENE