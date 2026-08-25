Axe Louga-Kébémer : une collision entre un véhicule 4×4 et un “Cheikhou Chérifou” fait 16 blessés

Une collision entre un minicar "Cheikhou Chérifou" et un véhicule particulier de type 4×4 a fait 16 blessés, lundi 24 août, à Kirdiom, une localité située à environ deux kilomètres de Guéoul, sur l’axe Louga-Kébémer (nord-ouest), selon des sources sécuritaires de l’APS.



Les victimes, dans un état jugé grave, ont été évacuées par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital régional de Louga pour recevoir les soins nécessaires. Les blessés légers ont été pris en charge dans les structures sanitaires de Guéoul et de Kébémer.



Alertés, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux de l’accident, avant d’ouvrir une enquête visant à déterminer les circonstances de la collision.