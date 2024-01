BBY Matam au bord de l'explosion : des cadres rejettent Farba Ngom et dénoncent sa « violente politique »

La situation au sein de Benno Bokk Yakaar à Matam devient chaotique. Les cadres de la coalition politique ont exprimé leur refus catégorique de voir Farba Ngom occuper le poste de coordonnateur. Cette opposition a été officiellement communiquée dans une déclaration où les cadres ont interpellé le Président Macky Sall ainsi que le candidat Amadou Ba.



Pire encore, ils ont vivement critiqué les actions de Farba Ngom, en accusant ses partisans d’être les auteurs de l'agression du député-maire de la commune de Bokidiawé, Kalidou Wagué, le 27 décembre 2023. Les militants de BBY du département de Matam ont aussi souligné la recrudescence de la violence lors des manifestations et des discours politiques.



Ils ont fustigé les sabotages et des perturbations, lors du lancement de la campagne de collecte de parrainages le 17 octobre dernier. Ils ont attribué ces incidents à des jeunes et à des nervis alignés avec Farba Ngom, allant jusqu'à qualifier leurs agissements de « criminels ».



Ces derniers sont accusés d’avoir en leur possession « des pompes à gaz dans une salle hermétiquement fermée».



Dénonçant avec vigueur ces violences perpétrées régulièrement par ou au nom de Farba Ngom, les cadres de Benno Bokk Yakaar ont exigé une réaction ferme de l'Association des Maires du Sénégal (AMS) ainsi que de l'Assemblée nationale face à cette situation déplorable, relate Bes Bi.