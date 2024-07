BFEM 2024: Aucune incidence n’as été notée dans l’IEF de Grand -Dakar .

Ce lundi 22 juillet , marque le début du premier jour du Brevet de fin d’étude moyen (BFEM). En ce jour aucune incidence n’as été notée au sein de l’IEF de Grand -Dakar, notamment dans tous les centres de cette localité.

Les candidats quand ont trouvé les épreuves abordables et ont affirmé, par ailleurs, respecter toutes les consignes par rapport à l’interdiction de port de téléphone portable et de tout matériel électronique. L’inspectrice d’académie de Grand -Dakar a par la même occasion souligné que le nombre de filles candidates est plus élevé par que celui des garçon. Ce qui pourrait s’expliquer par les efforts du ministère de l’éducation dans l’éducation des filles.