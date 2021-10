Baba Maal révèle : « c’est Sembene qui m’a ouvert la porte du cinéma mondial »

En marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le chanteur-compositeur Baba Maal, a révélé comment il est arrivé dans le monde du 7e Art, via la musique.



La musique de cinéma, je l’ai eue de fil en aiguille. J’ai fait beaucoup de musiques de film. Et je pense que l’une des premières opportunités qui m’ont été offertes de rentrer dans ce monde du cinéma via la musique, ça vient de Sembène Ousmane. C’est une personnalité très respectée dans ce milieu », a-t-il confié au micron de i-Radio depuis Ouagadougou.



Avant d’ajouter: « il m’a donné la chance dans Guelewaar. Il m’a dit: regarde le film, fais ce que tu veux. Je sais que tu peux ressortir ce que j’attends de toi »