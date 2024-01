Babacar Fall de Rfm victime de menaces et d’injures depuis sa chronique de 12h

Le journaliste Babacar Fall de la Rfm reçoit depuis ce mercredi matin des menaces de mort, des messages audio et écrit, des appels, injures de toute sorte. Ce, à la suite de sa chronique de 12 h dans laquelle il apporte réponse au Président Macky Sall qui s’est violemment attaqué à la presse sénégalaise lors de l’ouverture des assises de la presse francophone qui a eu lieu mardi 09 janvier 2024 à Diamniadio.



Dans sa chronique, le journaliste qui a pris la défense de ses confrères a, d’emblée, souligné que : « du début à la fin de sa gouvernance, Macky Sall n'a cessé son basting sur les médias sénégalais ».



Il a jugé impertinent le fait que le chef de l’Etat s’est attardé sur « les détails de comment on fait la revue de presse au Sénégal devant d’autres confrères étrangers ».



M.Fall va plus loin en jugeant « catastrophique » la fin de règne du président de la République.



Suite à sa réponse largement partagée par ses confrères, Babacar Fall est devenu la cible d’attaques. Il a plus d’une centaine d’éléments sonores à sa disposition.