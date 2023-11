Baidy Agne demande la création d’un poste de vice Premier ministre chargé de l’entreprenariat et de l’emploi des jeunes

« Depuis plus de 10 ans, je demande à ce qu’on crée un poste de vice premier ministre chargé exclusivement de l’entreprenariat et de l’emploi des jeunes, afin que différents départements gouvernementaux viennent apporter des solutions », a-t-il dit.

Il s’exprimait à l’occasion de l’ouverture officielle de la Semaine mondiale de l’entreprenariat dont le thème a porté sur l’entrepreneuriat des jeunes: Innovation et croissance économique, organisée depuis neuf ans par Jokkolabs en collaboration avec plusieurs partenaires, dont l'Usaid.

Selon le président du Cnp, l’importance d’organiser cette rencontre n’est plus à démontrer le problème essentiel que nous avons dans notre pays mais plutôt de savoir comment entreprendre d’avantage, donner du travail à la jeunesse et augmenter notre économie (...). « Le conseil national de patronat est disposé à participer davantage à des mentorats et créer éventuellement un fond d’appui afin de pouvoir coordonner ensemble ces différentes actions pour aller de l’avant », a-t-il ajouté.

« Nous devons pousser notre pays à s’industrialiser un peu plus, a-t-il dit, soulignant que l’innovation technologique modifie le mode de fonctionnement des entreprises, des administrations, des collectivités, qui créent de nouveaux emplois, de métiers dans tous les secteurs d’activités publiques et privées’’.

« Aujourd’hui beaucoup d’unitives sont venues renforcer le besoin de célébrer les entrepreneurs pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Force est de constater face au recensement sorti dernièrement que la majeure partie de la population est jeune au Sénégal et sur presque tout le continent africain », a pour sa part soutenu le Fondateur de Jokkolabs, Karim Sy.

Qui souligne que la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des jeunes et femmes (Der/Fj) a déjà accompagné plus 150 000 bénéficiaires et l’Usaid plus 200 000 sur tout le territoire sénégalais.

A l’en croire, le maître mot qu’on doit retenir de cette ouverture avec des différentes allocutions et des présentations, est de passer d’un égo-système c’est-à-dire un système tourné vers un individu, en un écosystème. « Cette logique d’approche collective est directement en résilience avec notre culture initiale, sénégalaise et africaine », conclut le fondateur de l’initiative.





Selon une des représentantes du directeur adjoint du Bureau de croissance économique de l’Usaid-Sénégal, l ’Usaid entrepreneuriat et investissement a pour objectif d’inspirer et engager des jeunes à pouvoir comprendre l’entreprenariat et s’y insérer, c’est aussi de produire, de promouvoir et de fournir des services à plus de 5.000 jeunes à travers des mécanismes de financement innovants mis en place avec des partenaires.



« Pour les 5 prochaines années l’Organisation a mis en place une stratégie d’accompagnement des jeunes par rapport à l’entreprenariat et le renforcement du secteur privé », a-t-elle fait savoir, lançant un appel à tous les partenaires de l’état, les secteurs privés, les partenaires techniques et financiers de se tenir la main afin de voir ensemble comment nous pouvons accompagner les jeunes.

Le président du Conseil national du patronat du Sénégal (Cnp), Baidy Agne, a exigé lundi la création d’un poste de Premier ministre chargé exclusivement de l’entreprenariat et de l’emploi des jeunes au Sénégal, lors d'une rencontre sur l'entreprenariat à Dakar.