Baisse de la coût de la vie: le Kg du sucre à 600 FCFA, celui du riz 410 FCFA, l'huile 100 FCFA de moins sur le litre (Gouvernement)

Ce jeudi 13 juin 2024, à la Primature, le ministre secrétaire général du Gouvernement Ahmadou Al Aminou Lô a présenté à la presse les mesures prises par le gouvernement concernant la cherté de la vie. Celles-ci ont "été soumises au Premier ministre en validation, approuvées par le Chef de L'État", s'empresse t-il de dire.



En ce qui concerne le sucre cristallisé, après échange avec les importateurs et la compagnie sucrée sénégalaise, il a été décidé d'homologuer le Kilo à 600 francs CFA contre 650 francs Cfa actuellement. Soit une baisse de 50 francs CFA.



Sur le riz brisé non parfumé. Une baisse de 40 francs CFA a été approuvée. De sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 FCFA.



Le ministre secrétaire Général de souligner que ces efforts sont basés "de l'approvisionnement actuel du marché qui se fait sans le riz indien qui est le moins cher. Et que pour le riz indien le gouvernement a engager des échanges avec le gouvernement de l'Inde"



Et à l'heure annonce t-il "des bateaux transportant à peu près 80.000 tonnes de riz Indiens sont en route. Et des échanges avec le gouvernement indien ont abouti au fait que un quota substantiel nous a été fixée. Pour permettre d'aller importer ce riz. Et à baisser le prix du riz en dessous de 400 francs CFA."



En ce qui concerne l'huile la plus consommée par les ménages qui sont dans les bidons de 20 litres, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA sur le Litre.



Le pain connait une baisse de 15 francs Cfa. Le ministre précise que la baguette de 190 grammes passera de 175 francs Cfa à 160 francs Cfa.