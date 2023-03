Le député de la mouvance présidentielle, Adji Mergane Kanouté, a salué la décision du gouvernement de Macky Sall de baisser le coût du loyer. Une mesure qui estime entrée en vigueur le 1er pars dernier. Invitée du Jury du Dimanche, de ce 5 mars, elle a fait savoir que « l’objectif du chef de l’Etat c’est de donner à chaque Sénégalais un toit ».



«Nous sommes arrivés à faire des rectificatifs pour améliorer. Si on arrive à voir les manquements parce qu’effectivement la loi de 2014 relative à la baisse du loyer n’avait pas de mesures d’accompagnements assez concrètes. C’est ce qui a valu qu’il y ait ce décret que le président de la République puisse revoir tout cela pour véritablement soulager les Sénégalaises et les Sénégalais », a-t-elle déclaré.



Le gouvernement d’Amadou Ba, préférant adopter la voie réglementaire plutôt que celle législative pour faire appliquer la mesure, avait saisi le Conseil constitutionnel. Les sept (7) sages qui se sont réunis pour statuer sur la saisine, ont donné feu vert à Macky Sall qui a pris un décret dans ce sens.



A la question de savoir qu’est-ce qui n’a pas marché au niveau de l’Assemblée nationale » ? Mme Kanouté de répondre : « Il ne faut pas dire que c’est au niveau de l’Assemblée nationale. Comme je vous l’ai dit tantôt concernant les lois votées en faveur des femmes, il y a beaucoup de loi qui sont votées mais il y a un problème par rapport à l’applicabilité. C’est pourquoi je dis avec cette nouvelle donne, il y a un cadre qui a été mis en place pour réguler le secteur. Il y a des mesures d’accompagnement. Cela va véritablement soulager la population ».



Selon la parlementaire, « l’objectif du Président Macky Sall, ce n’est pas seulement la baisse du prix du loyer mais de donner à chaque Sénégalais un toit ».



Et de poursuivre : « Sa vision va plus loin. Cette ambition est en marche avec la construction de logements sociaux dans presque toutes les régions du Sénégal ».



S’agissant de l’application de cette nouvelle mesure, Adji Mergane Kanouté de renseigner qu’il y a des « mesures d’accompagnement ». « Il y a également ce cadre qui a été mis en place pour réguler le secteur. Il y a également l’invite de la population sénégalaise à la dénonciation », a-t-elle fait savoir.



Avant de lancer ceci : « Il faudrait aussi que les Sénégalais refusent le diktat des bailleurs. Même si je suis d’accord qu’il faudrait réfléchir à comment accompagner les bailleurs également. Peut-être par des dispositions réglementaires d’allégements fiscaux. Le bailleur doit être considéré dans cette étape assez importante », a-t-elle conclu.