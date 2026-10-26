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Ballon d’Or 2026 : Harry Kane remporte le Trophée Gerd Müller



Ballon d’Or 2026 : Harry Kane remporte le Trophée Gerd Müller
Le trophée Gerd Müller 2026, récompensant le meilleur buteur de la saison précédente en club et en sélection, a été décerné à Harry Kane, lors de la 70e cérémonie du Ballon d’Or France Football ce lundi 26 octobre à Londres. 

Le buteur du Bayern Munich a inscrit 61 réalisations avec le club munichois durant l’exercice 2025/2026, dont 36 en 31 matchs de Bundesliga et 14 en 13 rencontres de Ligue des Champions. 

Avec la sélection anglaise, le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions a marqué 12 buts dont sept en neuf matchs durant la dernière Coupe du monde 2026
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Moussa Ndongo

Lundi 26 Octobre 2026 - 23:28


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