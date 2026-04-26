La situation sécuritaire au Mali prend une tournure critique suite aux attaques coordonnées du samedi 25 avril 2026. Selon des sources de PressAfrik, le général de corps d’armée Modibo Koné, directeur de l’Agence nationale de la sécurité de l’État (ANSE), aurait perdu la vie en protégeant le président de la transition. Cette disparition s'ajoute à celle, déjà confirmée officiellement, du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, tué lors de l'assaut contre sa résidence à Kati.







L'état de santé du président Assimi Goïta suscite actuellement de vives inquiétudes. Bien qu'aucun communiqué officiel de la présidence n'ait encore confirmé l'information, nos sources indiquent que le chef de l'État aurait été blessé lors des affrontements. Ces événements surviennent dans un contexte de chaos marqué par des attaques kamikazes et des combats urbains d'une intensité inédite à Bamako et dans plusieurs villes garnisons.







Le général Modibo Koné et le général Sadio Camara étaient considérés comme les deux hommes les plus puissants du dispositif sécuritaire malien. Leur neutralisation quasi simultanée représente un choc majeur pour la chaîne de commandement des Forces armées maliennes (FAMa). La mort du patron des services de renseignement en protégeant le chef de l'État souligne la violence de l'infiltration terroriste au cœur même des centres de décision.







À Bamako, la confusion persiste alors que les opérations aéroportuaires viennent de reprendre sous un contrôle militaire strict. Le gouvernement de transition, bien qu'ayant officialisé le décès de Sadio Camara et annoncé des funérailles nationales, reste pour l'instant muet sur le sort précis du président Goïta et du général Koné. Cette absence de communication officielle alimente les spéculations sur la stabilité du pouvoir en place.

