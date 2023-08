Une ombre plane sur le paisible village de Ngoye, situé dans le département de Bambey. Une série troublante de suicides a secoué la communauté, faisant naître la crainte.



Pas moins de dix (10) cas de suicide ont été enregistrés en moins de deux ans, à Ngoye. Pour essayer d’y remédier, les autorités préfectorales comptent lancer un appel à l'action sous la forme d'une convocation d'un comité départemental de développement après le Magal de Touba.



L'objectif de cette initiative sera de réunir les saltigués, les figures religieuses et coutumières ainsi que les notables, pour envisager des solutions concrètes à ce fléau grandissant.



Cependant, même au milieu de cette mobilisation, le doute persiste quant à la nature de ce phénomène alarmant. Un résident du village a exprimé ses préoccupations à travers les ondes de RFM, suggérant que le problème pourrait dépasser les limites de la compréhension humaine.



Le mystique et l'influence des djinns sont pointés d’un doigt comme étant les causes.