Barthélémy Dias sur l'agent de la DST découvert dans son véhicule: «je ne vois pas pourquoi on s’acharne sur moi »

Barthélémy Dias est dans tous ses états après avoir surpris un individu qui appartiendrait à la Direction de la sureté du territoire (Dst) dans son véhicule personnel. Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur et non moins partisan de Khalifa Sall se dit outré par cette façon de faire du régime qu’il appelle à la raison. Car, estime-t-il, le pouvoir en place est en train de déployer tous les moyens en sa possession dans le seul but de l’arrêter.



«C’est un élément de la Dst ce monsieur. Je lui demande ce qu’il est venu faire, il dit qu’il a été envoyé par ses supérieurs et qu’il a une mission à faire sur le véhicule immatriculé DK 4102 AP, qui est une BMW m’appartenant », a-t-il informé. Et de poursuivre : «il a effectivement ouvert la voiture devant ma sécurité avant d’y entrer…»



Barthélémy Dias de rappeler qu’au soir de la proclamation des résultats, «un enregistrement sonore me prêtant une voix qui n’est pas la mienne appelant à l’insurrection, a été diffusée sur les réseaux sociaux. L’objectif était de m’arrêter.»



Sur sa lancée, il affirme qu’il est regrettable que toute cette stratégie soit déployée dans le seul but de lui porter préjudice.