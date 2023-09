Basket : Me Babacar Ndiaye nommé à la Commission juridique de Fiba Monde

Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), Me Babacar Ndiaye, devient membre de la Commission juridique de Fiba Monde, informe un communiqué de l’instance fédérale.



« La Fédération sénégalaise de basket a le plaisir d’informer que son président, Me Babacar Ndiaye, a été nommé membre de la Commission juridique de Fiba Monde, par le Bureau central de cette institution», lit-on dans le communiqué de la FSBB. Une nomination qui, «est à la fois un honneur et une reconnaissance faits au basket-ball sénégalais», ajoute la source.



L’instance fédérale remercie ainsi «le Secrétaire général de Fiba Monde, M. Andreas Zagklis, le Directeur de la zone Afrique de Fiba, M. Alphonse Bile, et tous les membres du Bureau central».