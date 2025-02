Bassirou Diomaye Faye sur le rapport de la Cour des Comptes : "c'est un devoir de responsabilité"

"Sur le rapport de la Cour des Comptes, j'en fais deux lectures. La première : c'est la loi qui nous le recommande. Puisque nous sommes inscrits dans la transparence, il était impératif de réaliser cet audit. Et nous nous devons de donner le bon exemple. Je pense que cela servira de leçon, et même mes successeurs à l'avenir s'inscriront dans cette logique", a déclaré Bassirou Diomaye Faye. Pour lui, cette démarche n’est pas exceptionnelle, mais un devoir de responsabilité envers la nation.



Le président a précisé que la publication de ce rapport n’est en rien un acte extraordinaire, mais plutôt une normalité dans un processus démocratique. "Cela doit être quelque chose de banal", a-t-il souligné. Il a ensuite rappelé que ce rapport met en lumière la gestion du pays sous le régime précédent, de 2019 jusqu’au 31 mars 2024.



Des manquements graves dans la gestion des finances publiques

Le rapport, selon Bassirou Diomaye Faye, met en évidence plusieurs problèmes dans la gestion des finances publiques sous l'ancien régime. Il a déploré que les précédents dirigeants aient géré les deniers publics avec légèreté, sans respecter les lois en vigueur. "Ce rapport a mis à nu des manigances et des manipulations dans la gestion des fonds publics", a-t-il ajouté. Selon lui, ces dérives ont eu de graves conséquences, comme l’incapacité, après le départ du précédent gouvernement, de contracter de nouvelles dettes.



Il a également souligné que la dette du Sénégal a considérablement augmenté sous l'administration sortante, avec des conséquences préoccupantes pour l’avenir du pays. "La dette est exponentielle, la marge est très petite et nos ambitions sont énormes", a-t-il averti. Le président de la République a, en outre, rassuré les Sénégalais que son gouvernement travaille sans relâche pour rétablir la situation financière du pays.



En définitive, Bassirou Diomaye Faye a assuré que son gouvernement est pleinement engagé dans la résolution des problèmes économiques du Sénégal. "Que les Sénégalais sachent que nous sommes mille fois engagés à trouver des solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés", a-t-il affirmé, promettant de poursuivre les efforts pour remettre le pays sur la voie de la stabilité financière et du développement durable.