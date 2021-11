Beach Soccer-Tournoi Intercontinental de Dubaï: le Sénégal bat l’Espagne au terme de match très physique (7-6)

Les hommes de Ngalla Sylla ont réussi leur deuxième match contre l’Espagne. Les deux équipes ont livré un match très physique. Pour preuve, à la fin du 1er tiers-temps, le Sénégal menait par un petit but d’écart (4-3).



Au deuxième tiers-temps, après un moment d’errance de la défense sénégalaise, les espagnols sont parvenus à égaliser (4-4). Les deux équipes sont restées pendant 10mn sans marquer le moindre but. Jusqu’à la fin du 2ème tiers-temps, elles ont été à égalité (4-4).



L’Espagne a devancé le Sénégal durant le 3ème tiers-temps (5-4). La réponse des « Lions » ne s’est pas faite attendre, Samb égalise pour le Sénégal (5-5) et signe un doublé. Diagne parvient à corser l’addition (6-5) et permet aux « Lions » de devancer les Espagnols.

Raoul Mendy a été exclu du match pour cumul de cartons jaunes. L’Espagne profite de cette supériorité numérique pour revenir au score (6-6).



A 7 secondes de la fin du match, Boye surprend le portier espagnol sur un centre venu de la droite, qui permet au joueur sénégalais de placer sa tête (7-6). C’est sur le score de (7-6) que l’arbitre de la rencontre donne le coup de sifflet final.



Deux victoires en deux sorties, les « Lions » vont défier jeudi 4 novembre pour la 3ème journée le pays hôte du tournoi, les Emirats-Arabes Unis pour boucler cette phase de poule. Pour le moment, le Sénégal est leader de la poule A.