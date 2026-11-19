Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé cet après-midi la cérémonie d'ouverture de la 16ᵉ édition de la Biennale de l'art africain contemporain, Dak'Art 2026, autour du thème « (anti) fragilité », selon la Présidence de la République. Quelques jours après la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse, la capitale sénégalaise rassemble de nouveau la scène internationale autour de ses créateurs.



Le chef de l'État a salué la République démocratique du Congo, pays invité d'honneur de cette édition, dont le dynamisme culturel illustre la capacité du continent à créer, à inventer et à produire. Il a également rappelé la place centrale que l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 accorde à la culture, véritable levier de souveraineté qui génère de la valeur et des emplois pour la jeunesse.



Dans son allocution, Bassirou Diomaye Faye a plaidé, aux côtés de l'Union africaine, pour la mise en place d'un marché commun de l'art africain afin de garantir la libre circulation des œuvres, des artistes et des idées à travers tout le continent.