Birame Souley dézingue Mimi : "je n'ai pas de considération pour Mimi Touré"

Le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, Birame Souley Diop prend le contrepied de la Conférence des leaders de sa coalition. Alors que celle ci, a dans un communiqué, apporté son soutien "indéfectible" à Aminata Touré, déchue de son mandat de député, le député a fait remarquer son médisance à son ex-collègue.



"Je le dis clairement ici, Moi, Birame Souley Diop je n'ai qu'un seul leader et c'est Ousmane Sonko. Donc si quelqu'un passe tout son temps à le dénigrer, je ne pourrais pas le considérer. Et Mimi pendant toute la campagne électorale a passé son temps à insulter Ousmane Sonko", a déclaré le député vendredi, en conférence de presse.



Birame Souley Diop, par contre, a souligné, le manque d'élégance dont le Président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop fait preuve pour nuire les députés.



"(...) Mais moi , je défens la démocratie. Donc ce qu'on a fait à Mimi ce n'est pas élégant. Parce que les dispositions dont ils évoquent ne sont pas légales. Le Président de l'Assemblée à chaque fois qu'il convoque le bureau c'est pour liquider un député. Avant Mimi, il y'a le cas de nos deux camarades du parti PUR (Massata Samb et Mamadou Niang). Et pourtant dans cette précipitation, il y a des questions orales et écrites et des propositions de loi sur la table. Pourquoi il ne juge pas nécessaire de s'y pencher ? S'interroge le parlementaire.