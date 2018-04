Bordeaux: Younousse Sankhare payerait-il pour sa relation avec Gourvennec ?

Régulièrement aligné sous Jocelyn Gourvennec, Younousse Sankharé n’a été titularisé qu’à deux reprises depuis la nomination de Gustavo Poyet comme entraîneur des Girondins de Bordeaux. Auteur de 25 matchs et 5 buts en L1 cette saison, le Sénégalais, dans un entretien sur RMC, croit savoir ce qui est à l’origine de son faible temps de jeu en deuxième partie de saison.

« On colporte des rumeurs qui font qu’après, on me colle l’étiquette de ‘Sankharé joueur de Gourvennec’. Mais moi j’ai signé aux Girondins de Bordeaux, je n’ai pas signé au FC Gourvennec. Même si je respecte beaucoup mon coach, et il sait toute l’affection que j’ai pour lui. Plein d’amalgames ont été faits, ça m’a porté préjudice quand le nouveau coach est arrivé. Quand il y a des rumeurs ou des situations comme ça qui se passent et qu’on met des étiquettes sur les joueurs, ça devient compliqué pour le joueur », a lâché l’ancien Guingampais sur le média français.

Younousse était annoncé sur le départ après le limogeage de Gourvennec en janvier. Mais il n’est pas parti.

Source: africatopsports