Boun Abdallah charge Bathily : « c’est un aigri et un ingrat qui... »

Ce n’est pas Macky Sall qui réagit aux attaques du Professeur Abdoulaye Bathily dans un entretien avec le magazine Jeune Afrique. L’ancien patron des « Jallarbistes » y peint un sombre tableau de la démocratie sénégalaise sur lequel le chef instrumentalise la justice pour barrer la route à ses opposants dans la course à la Présidentielle.

C’est le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne qui est monté au créneau pour « agresser » le Professeur qu’il a traité d’homme aigri et ingrat. « Il doit faire profil bas. Depuis 50 ans, il fait de la politique, il ne peut même pas être Président de la République. C’est un aigri, un vieux communiste, il doit prendre sa retraite politique au lieu de s’attaquer à Macky Sall… C’est un ingrat. Macky Sall a tout fait pour qu’il soit élu à la tête pour soutenir sa candidature à l’Union africaine. Aujourd’hui, en guise de reconnaissance, il jette des pierres à Macky », a lancé Boun Abdallah.



Pour le PM, « Macky Sall n’a bloqué personne. C’est le Conseil constitutionnel qui décide de qui sera candidat. Ils sont sans programme et sans vision, c’est pourquoi ils ont basculé dans le mode injure… Le président Macky a un programme pour développer ce pays. C’est un démocrate. Celui qui a un problème de justice n’a qu’à le régler avec la justice… ».



Quel tacle virulent de Dionne !!!