Bourdes à répétition, Macky est-il devenu Sall le gaffeur? Ses capacités en communication en doute

Compte tenu de toutes ces déclarations, le journaliste et spécialiste en communication, Bacary Domingo Mané a estimé que le président Sall « montre un agacement et il a du mal à contenir sa colère, parce qu'il n'accepte pas les critiques de l'opposition dont certains sont tout à fait juste ».



« Sur la sortie récente du président de la République à Keur Massar, disant à l'endroit de l'opposition qu'il ne peut pas arrêter le ciel, c'est malheureux. Une fois de plus, le chef de l'État est resté sur la ligne défensive, lorsqu'il s'agit chaque fois de s'adresser aux opposants. Il utilise ce genre de langage à la limite irrespectueux. En réalité, quand vous dites que vous ne pouvez pas arrêter le ciel, ça va de soi. Mais dire les choses comme ça, cela veut dire quelque part que le président de la République est agacé », a-t-il fait remarquer.



des rapports heurtés avec l'opposition



Pour lui, Macky Sall montre un agacement et il a du mal à contenir sa colère, parce qu'il n'accepte pas les critiques de l'opposition dont certains sont tout à fait juste. « Il s'agit d'un plan décennal et lorsqu'on voit le degré d'exécution de ce plan, on se rend compte que le gouvernement n'a pas fait grand chose. Donc, le président de la République, à travers ces mots montre son agacement », a-t-il ajouté.



Façon générale, la communication du chef de l’Etat, surtout à l'endroit de l'opposition, il a toujours « un ton va-t-en guerre ». Souvent, a soutenu notre interlocuteur, « il n y a pas cette considération qu'un président peut avoir à l'égard de son opposition. Il a des rapports heurtés avec l'opposition et il n y a pas de respect et ça se voit à travers son langue ».



« Quand vous voyez ces rapports de langage, vous vous rendrez compte qu'en réalité, il met en avant l'adversité. C'est une communication de clash », a souligné le communicant.



A l'endroit du peuple, et rappelant une de ses sorties concernant les jeunes qui s'activent sur les réseaux sociaux, Sall avait dit un jour que ce sont des jeunes désœuvrés qui n'ont pas de travail et qui n'ont rien à faire que de passer tout leur temps sur les réseaux sociaux. En cela, Mané pense qu'un président de la République n'a pas le droit de s'adresser à sa jeunesse comme il l'avait fait.



« En réalité, la critique qu'il a adressée à l'endroit de ces jeunes se retourne contre lui. Puisque c'est lui qui a été élu pour apporter des réponses aux problèmes que rencontre la population en générale. Pour moi, une fois de plus, le président de la République ne prend pas de gang. Il parle comme il l'entend, il ne prend pas en compte la cible et l'impact des mots qu'il utilise. C'est vraiment dommage, je pense qu'il doit revoir sa communication dans l'intérêt de son image à lui, on ne peut pas se permettre de dire certaines choses surtout quand on est à une certaine station, le langage et la communication doivent être contrôlés », a conclu M. Mané.