Boy Djiné condamné à deux ans de prison ferme pour cambriolage

Serigne Modou Fall alias "Boy Djiné" a été condamné ce mardi 24 novembre à deux (2) ans de prison ferme par le président de la Chambre criminelle de Dakar, pour cambriolage d’usines. Ses deux co-inculpés, Maurice Diatta et Abdou Seck, ont bénéficié d’un acquittement.



La décision fait suite à l’affaire de vol commis la nuit, avec effraction et usage de véhicule, à la Sodida, délit de scellés, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et évasion. Pour cette affaire, ils étaient placés sous mandat de dépôt depuis 2015.



Nous y reviendrons..