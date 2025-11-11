Budget 2026 : 355,9 milliards FCFA alloué au ministère de l’Industrie et du Commerce

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Affaires économiques, a examiné et adopté, ce mardi 11 novembre 2025, le projet de budget 2026 du ministère de l’Industrie et du Commerce, défendu par le ministre de tutelle, Serigne Guèye Diop.
Le projet de budget du Ministère de l’Industrie et du Commerce, inscrit au titre de la loi de finances pour l’année 2026, s’élève à la somme de trois cent cinquante-cinq milliards neuf cent trente-trois millions deux cent vingt-deux mille neuf cent vingt (355 933 222 920) francs CFA en autorisations d’engagement (AE), contre cinquante milliards cent cinquante-huit millions cinq cent vingt-neuf mille quatre cent cinquante-deux (50 158 529 452) francs CFA en 2025, soit une augmentation de trois cent cinq milliards sept cent soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-huit (305 774 693 468) francs CFA, correspondant à une hausse de 609,62 %.
Selon le ministre, cette enveloppe budgétaire est répartie par programme comme suit :
Développement des pôles et filières industrielles compétitives : 109 019 819 918 F CFA ;
Accessibilité des produits et services, lutte contre la vie chère et modernisation du commerce : 33 143 048 087 F CFA ;
Défense commerciale et renforcement du positionnement du Sénégal sur les marchés extérieurs : 2 233 608 160 F CFA ;
Accompagnement et financement des PME/PMI : 3 290 355 607 F CFA ;
Pilotage, gestion et coordination du secteur : 2 447 803 661 F CFA.
