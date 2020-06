Bundesliga : Dortmund sur le fil à Düsseldorf grâce à Haaland

Dans l'obligation de ne pas perdre pour empêcher le Bayern (qui reçoit M'Gladbach à 18h30) d'être sacré dès ce samedi, le Borussia a fait mieux : il s'en est remis à un but d'Herling Haaland pour s'imposer sur le gong à Düsseldorf.

mis à jour le 13 juin 2020 à 17h51



On les imagine déjà devant leur écran télé, l'esprit bien plus serein que ne le suggérait le scénario longtemps indécis de leur déplacement à Düsseldorf : dans l'obligation de ne pas perdre pour empêcher le Bayern Munich d'être sacré dès ce samedi, Erling Haaland et ses équipiers ont rempli leur part du contrat. Ils sont provisoirement revenus à quatre longueurs des Bavarois qui recevront le Borussia M'Gladbach à partir de 18h30 (à suivre en direct commenté).



En attendant de savoir si Marcus Thuram et ses équipiers apporteront également leur écot pour redonner un semblant de suspense en tête du Championnat, un constat s'impose : Dortmund revient de loin. Il a attendu le bout du temps additionnel (90e + 5) et une tête de Haaland, entré à l'heure de jeu, pour faire basculer un rapport de force qui semblait plus à son avantage depuis plusieurs minutes. Qui aurait imaginé une telle issue lorsque Skrzybski, notamment, a buté le poteau de Bürki (82e) ?