Bundesliga: Sadio Mané inscrit son deuxième but de la saison avec le Bayern

Le Bayern Munich s’est rendu sur la pelouse de Bochum pour le compte de cette 3e journée du championnat allemand. À la mi-temps, les Bavarois ont presque plié le match en menant 4-0 au score.



Sadio Mané a inscrit le 4e but de son équipe à la 40e minute. Auparavant, le Sénégalais avait marqué un but annulé pour une faute de main.



Sané, De Ligt et Koman ont marqué les autres buts du Bayern Munich.