Burkina Faso: le chef de l’État accuse des pays voisins de déstabilisation, dont la Côte d’Ivoire

Le capitaine Ibrahim Traoré a dénoncé de nombreuses tentatives de déstabilisation, expliquant que certaines forces étrangères encerclent le Burkina Faso en s’installent dans les pays voisins. Dans cet entretien, le dirigeant de la transition burkinabè accuse à nouveau la Côte d’Ivoire d’héberger les opposants et de servir de base arrière aux terroristes.



« Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés, a-t-il assuré lors d'un entretien diffusé à la télévision d'État. Le pouvoir fraye avec les terroristes. Croyez-vous vraiment que l’armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes la voient, ils se disent : "Ceux-là, il ne faut même pas les toucher !". Vous croyez à ça ? Ils seraient tellement plus puissants que les trois armées des pays de l’Alliance des États du Sahel. C’est faux ! Il y a un pacte de non-agression ».



Concernant les six fonctionnaires ivoiriens arrêtés fin-août, le capitaine Traoré les accuse d'avoir passé la frontière pour espionner.