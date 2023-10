CAN 2029: le président de la Fédération mauritanienne de football soutient une candidature conjointe avec le Sénégal

Le Sénégal, candidat malchanceux pour accueillir la CAN 2027, finalement attribuée aux trois pays d’Afrique de l’Est ayant soumis une candidature commune : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, travaille actuellement sur la version 2029. Une idée approuvée par Ahmed Yahya qui souhaite une candidature conjointe des pays de la sous-région, notamment avec les champions d’Afrique en titre.



Invité de Canal+ Sport, le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, a déclaré qu’il soutenait l’organisation de la CAN 2029 avec le Sénégal.



Il n’exclut pas cette idée, d’autant que « le Sénégal est voisin de la Mauritanie ». « J’aimerais bien une co-organisation avec des pays de la sous-région comme le Mali, la Guinée, la Mauritanie. Et mon pays évidemment revient à accompagner le Sénégal. Maintenant oui, je lui ai dit juste après le résultat qu’il ne faut pas baisser le bras et aller chercher 2029 puisque c’est 2 ans », a laissé entendre le patron de l’instance Mauritanienne.



« Ce serait une bonne chose de revenir en compétition pour 2029 mais pour cela, il faut une décision des autorités », avait déclaré au Caire le président de la fédération sénégalaise, après l’officialisation des pays hôtes des CAN 2025 et 2027.