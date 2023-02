Le président de la République Macky Sall a reçu ce dimanche soir au Palais de la République les délégations des équipes nationales de Beach Soccer, vainqueur de la dernière CAN et locale, vainqueur hier du CHAN. Le chef de l’Etat a décidé d’octroyer à chaque « Lion » et à chaque membre des deux délégations, une prime de 10 millions CFA et un terrain de 500 m2 dans la région de Dakar.



Le Président Macky Sall a également exhorté le ministre des Sports de lui présenter un programme pour le développement du football local avec l'implication des entreprises publiques et privées.