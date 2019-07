CAN2019: le Sénégal bat le Kenya 3 buts à zéro et se qualifie en 8e

Le Sénégal a battu lundi le Kenya sur le score de 3 buts à zéro, lors de la troisième et dernière journée du groupe C, de la coupe d'Afrique des nations (Can 2019) qui se joue en Égypte. Après un pénalty raté par Sadio Mané en première période, c'est Ismaëla Sarr qui a donné espoir aux Sénégalais en ouvrant le score à la 63e minute.



Le jeu se poursuit. Seul avec le défenseur central kenya, Sadio Mané a profité de cette contre attaque pour battre le gardien Patrick Matasi à la 71e minute. Sur une sévère faute commise sur Ismaila Sarr, l'arbitre égyptien siffle un second pénalty et expulse le défenseur qui vient de prendre un 2e carton jaune.



Cette fois-ci Mané n'a pas hésité à aller prendre la ballon, pour assumer son statut de leader dans cette équipe sénégalaise. D'une frappe puissante et bien logé, dans l'angle à ras de terre, il a battu le portier kenyan qui est parti à la même direction que le ballon. 3 à zéro pour les Lions de la Téranga.



Malgré plusieurs tirs cadrés, les kenyans n'ont pas réussi à marquer, car le portier sénégalais Gomis, qui a remplacé le titulaire Edouard Mendy, blessé lors des échauffements, était pour à la bonne place pour sauver le Sénégal.



Ainsi, les Lions obtiennent leur qualification en huitièmes de finale. Ils finissent deuxièmes derrière l'Algérie, qui a écrasé (3-0) la Tanzanie dans l'autre match du groupe de la journée. Le Sénégal fera face à l'Ouganda en 8e.