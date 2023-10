CAN2023: Le Sénégal dans le groupe de la mort-des derbys contre Gambie et Mali et le Cameroun en gros morceau

Cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ne sera très aisée pour les Lions de la Teranga. Ils devront affronter en match de pool l’un des très gros morceaux du foot africain en l’occurrence, le Cameroun. Le Sénégal jouera aussi des derbys tout chaud contre le Mali et la Gambie. Des chocs qui s’annoncent épiques pour une équipe en mutation où une transition est en train de s’opérer entre les jeunes et les vieux joueurs comme Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté et les autres.

Jean Louis DJIBA

