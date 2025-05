CENTIF : 928 déclarations d’opérations suspectes enregistrées en 2024

Réunis à Dakar ce jeudi 15 mai 2025, dans le cadre de la 43e réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), les représentants des États membres ont salué les efforts du Sénégal en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



Intervenant au nom du ministre des Finances, le chef de cabinet Bassirou Sarr a mis en avant les avancées notables enregistrées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) au cours de l’année 2024.



Selon le rapport présenté, 928 déclarations d’opérations suspectes (DOS) ont été recensées, dont 83 % émanant du secteur bancaire et des établissements financiers. En parallèle, 42,7 millions de déclarations de transactions en espèces (DTE) dépassant le seuil réglementaire de 15 millions FCFA ont été enregistrées, traduisant, selon Bassirou Sarr, « une culture de conformité de plus en plus ancrée ».



Sur le plan opérationnel, la CENTIF a traité 2 172 demandes d’informations nationales (DIN) et 45 requêtes internationales (DIE) adressées à des cellules de renseignement financier étrangères, illustrant ainsi sa capacité à produire un renseignement de qualité.



Ces résultats s’inscrivent dans une dynamique de coopération entre acteurs publics et privés, appuyée par une volonté politique affirmée. Le Sénégal entend désormais renforcer son arsenal juridique et institutionnel. Dans le cadre de sa Vision 2050, les autorités prévoient notamment la finalisation des textes d’application restants, la réforme de certaines structures, la mise à jour de l’Évaluation nationale des risques (ENR), ainsi que l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment 2025-2029, dont les travaux débuteront en août prochain.



Le directeur général du GIABA, Edwin Harris, a pour sa part alerté sur la progression rapide de la cybercriminalité en Afrique de l’Ouest. Il a cité notamment la compromission des courriers électroniques professionnels, les arnaques de type Ponzi, les escroqueries via les services d’argent mobile, mais aussi l’exploitation des eaux régionales à des fins de trafic illicite et de piraterie.



Le président de la CENTIF, Mouhamadou Bamba Siby de son coté a souligné l’importance de cette rencontre dans un contexte marqué par la montée en puissance de la criminalité financière. « Une menace d’une telle ampleur exige une réponse structurée, fondée sur la coopération régionale », a-t-il déclaré.