CESE: Idrissa Seck se débarrasse des collaborateurs de Mimi et les prive de leurs « salaires d’accompagnement »

Les collaborateurs de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré ne savent plus sur quel pieds danser depuis l'installation de Idrissa Seck à la tête de l'institution. L'opposant qui s'est rallié au chef de l'État Macky Sall a commencé à se débarrasser d'eux sans le respect de ce qu'on appelle « l'élégance républicaine ».



En fait, la tradition voudrait que les membres du cabinet de l'équipe sortante soient accompagnés, en recevant leurs salaires pendant deux à trois mois, en attendant de rebondir.

Ce que Aminata Touré avait fait avec l'équipe de Aminata Tall. Mais Idrissa Seck a fait exception à ce qui est devenue comme une règle dans cette institution.



Des conseillers sont devenus du jours au lendemain sans amortissement et sans accompagnement, selon des sources contactées par PressAfrik.



« Nous sommes les victimes collatérales. Les hommes qui composent le cabinet viennent de partout. Ils ont des contrats spéciaux. Et la tradition c'est que quand le ministre s'en va, tout le cabinet décroche. Mais ceux qui s'en vont, pour amortir la suite, on leur paie deux jusqu'à trois mois pour les accompagner et les aider à reprendre le souffle. Au CESE, Mimi Touré avait fait la même chose avec l'équipe de Aminata Tall », a expliqué notre interlocuteur.



Mais, avec le nouveau président Idrissa Seck, tel n'est pas le cas. « Ceux qui avaient droit à cette pratique républicaine n'ont rien. Des conseillers se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain », a regretté une source, qui a tout de même précisé que même si Idy n'est pas obligé de le faire, il aurait pu faire preuve d'élégance pour accompagner ces pères de familles. « Mais quand il s'agit de détruire et humilier les collaborateurs de Mimi, l'élégance n'a pas de place », peste notre source.



« Il veut nous humilier »

Ces collaborateurs de Aminata Touré estiment que Idy veut les humilier. « Il veut nous humilier. Quand tu coupes le salaire d'un père de famille, c'est pas élégant », a déploré un des concernés qui demande à Idrissa Seck de respecter cette tradition.



Dans cette affaire, il n y pas de possibilité d'ester en justice. Car Idrissa Seck n'a « aucune obligation de respecter cette tradition. Il n'est marqué nul part qu'il est obligé de le faire », ont quand même reconnu ces conseillers déçus et frustrés. Mais ils gardent l'espoir que le Rewmiste décide de revoir sa démarche.