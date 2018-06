CM2018 : Jedinak égalise pour Australie

L'Australie a égalisé. Jedinak a marqué le but égalisateur à la 39e minute de jeu sur penalty.

Auparavant, les Danois avaient ouvert la marque. Le joueur de Tottenham, Eriksen avait ouvert le score à la 7e minute de jeu. Match en cours......



Pour rappel, le Danemark partage la poule C avec l’Australie, la France et le Pérou.