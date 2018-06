CM2018 : la Belgique mène déjà par (2-1) face à la Tunisie...avec un penalty litigieux

C’est parti entre la Belgique et la Tunisie. Et les Belges mènent déjà par (1-0) sur un penalty litigieux transformé par Eden Hazard à la 6e minute de jeu. La faute qui a été commise par Ben Youssef hors de la surface de réparation n'a pas conduit l'arbitre à consulter la VAR, malgré les contestations des Tunisiens.



Romelu Lukaku a aggravé le score en inscrivant son 3e but dans cette Coupe du monde avant que la Tunisie ne réduise l'écart (2-1)