Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a entamé ce mercredi 29 novembre 2023 un voyage diplomatique vers Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour prendre part à la 28e Conférence de l’Organisation des Nations unies sur le climat (COP28). Ce rassemblement d'une portée planétaire se tiendra jusqu'au 12 décembre 2023, offrant à au chef de l’État une tribune d'envergure internationale pour défendre les intérêts du continent africain.



Au cœur de cette rencontre, le Sénégal se positionne comme un modèle continental en matière de transition énergétique et de soutien aux projets écologiques. Lors d'une précédente déclaration à Paris le 10 novembre 2023, le Président Macky Sall a souligné que 31% de la capacité électrique installée au Sénégal provient de sources d’énergies renouvelables, avec l'ambition de porter ce taux à 40% d'ici 2030, grâce à l'appui de partenaires internationaux.



Le pays s'est également distingué par la mise en place de transports collectifs ultramodernes, tels que le TER et le BRT, ces dernières années.

En parallèle, le Sénégal vise à protéger 500 000 hectares de forêts, à réaliser 500 000 hectares de plantations, et à réduire de 90% les superficies vulnérables aux feux de brousse. Le pays, parmi les précurseurs dans la mise en œuvre de la Grande Muraille verte, a récemment apporté une contribution financière substantielle à l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (GMV), démontrant ainsi un engagement fort en faveur de cette initiative continentale.



Une démarche qui combine des aspects écologiques, climatiques et humanitaires, centrée sur le bien-être humain et son environnement.

Lors de cette COP28, le Président Sall entend défendre ces initiatives et projets qui placent le Sénégal en première ligne des actions en faveur de l'environnement. Ce, afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et de favoriser un développement durable sur le continent africain.