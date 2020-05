COVID-19 : Les décisions du Préfet de Dakar sur l'ouverture et la fermeture des marchés

Le Préfet de Dakar, Alioune Badara Samb a tenu une rencontre d'échanges avec les acteurs du commerce sur la régulation du fonctionnement des lieux de commerce dans le contexte du Covid-19. Des autorités administratives ont pris part à cette rencontre. Tous les participants ont massivement adhéré à ses propositions.



Il s’agit de l’ouverture des commerces de produits alimentaires : lundi mercredi et vendredi, de l’ouverture des autres commerces et activités non alimentaires : mardi et jeudi seulement.



Mais aussi de la fermeture totale de tous les marchés : samedi et dimanche. Et enfin, dans les grandes surfaces de la Limitation de la présence simultanée de clients dans les enceintes.