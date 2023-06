Ça chauffe à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar

La tension monte! Les échauffourées ont démarré à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) après la condamnation du leader de Pastef Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse, dans l'affaire de viols répétés qui l'opposait à la masseuse Adji Sarr.



Au moment où ces lignes sont écrites, les étudiants font face aux forces de l'ordre. Ils s'échangent des tirs de grenades lacrymogènes et jets de pierre .



Au même moment, des affrontements sont signalés au rond-point Case-Ba et Cambérène et plusieurs quartiers.