Calendrier Boxing Day Premier League: « c’est un crime », selon Jurgen Klopp

Alors que la plupart des équipes de Premier League - 14 exactement - ne bénéficieront que d'un jour complet de repos entre les 19e et 20e journées cette semaine, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a qualifié mercredi de « crime » le rythme qui leur est imposé pendant les fêtes.



Ce ne sera pas le cas de ses Reds, qui iront à Leicester ce jeudi (21 heures) avant d'accueillir Wolverhampton dimanche (17h30). Ce qui n'empêche pas l'Allemand d'être solidaire des autres entraîneurs. « C'est la même chose chaque année, peu importe ce qu'on dise, a soufflé Klopp. Il n'y a aucune raison de donner moins de 48 heures de récupération à une équipe entre deux matches. [...] Le corps a besoin d'un certain temps pour repartir. C'est la science qui parle, c'est simple. Mais on ne tient absolument pas compte de ça. »



L’Equipe