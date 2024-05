Cambèrène 1 : un boutiquier abusait d'une fillette de 9 ans qu'il appâtait avec des biscuits

Le boutiquier, M.S. Diallo, qui tient son commerce au quartier Ndiaga Mbaye de la commune de Cambérène (banlieue dakaroise) est dans de beaux draps. Il est accusé d’avoir exercé de multiples abus sexuels sur une fillette âgée de 9 ans.



Le mis en cause, âgé de 29 ans, appâtait sa victime, souvent envoyée par ses parents pour des achats à la boutiques, en lui promettant des biscuits qu’il remettait après chaque acte.



C’est en prêtant plus d’attention à sa fille qui dépérissait à vue d’œil et rechignait depuis quelques jours à se rendre à la boutique, que la mère de famille A.T.S a fini par l’interpeler.



Interrogée, la fillette révèle avoir été victime d’abus sexuels à plusieurs reprises. Son bourreau, le boutiquier du quartier. Conduite à l’hôpital pour consultation, les résultats des examens révèlent « une déchirure hyménale ancienne ».



Le commerçant qui s’apprêtait à s’enfuir, a été appréhendé par les limiers. Face aux enquêteurs, le présumé prédateur sexuel nie le viol, mais reconnait avoir doigté la mineure. Il a été déféré vendredi au Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour viols et pédophilie.