Mort de jeunes à Cambérène : Ousmane Sonko présente ses condoléances aux familles endeuillées et annonce qu’une enquête est en cours

En déplacement à Cambérène ce samedi 5 juillet 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné du ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine et du préfet de Dakar, s’est rendu auprès des familles Ba et Dieng pour leur présenter ses condoléances après la mort de deux jeunes de la localité.



Prenant la parole, le chef du gouvernement a assuré que la lumière sera faite sur les circonstances du drame. « Comme l’a affirmé le président de la République, l’engagement est pris pour que toute la vérité soit connue. Une enquête est en cours, et pour l’instant, personne ne peut affirmer avec certitude ce qui s’est réellement passé. Ce que l’on sait, c’est qu’il y a eu des morts, et que des policiers sont impliqués. C’est à l’enquête de déterminer les responsabilités », a-t-il déclaré.



Il a ajouté : « Nous restons fidèles à la parole du chef de l’État. Si l’enquête révèle des fautes, des mesures seront prises. Il n’y aura ni protection ni impunité ».