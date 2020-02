Cambriolage d’un magasin Multservice aux Hlm Grand Yoff: deux membres du gang arrêtés

L’enquête ouverte suite au cambriolage d’un magasin multiservice aux Hlm grand-Yoff, un quartier de Dakar, livre ses premiers secrets. Deux membres de la bande ont été arrêtés par les éléments du commissariat de police de Golf Sud. Ils ont été interpellés grâce aux caméras de surveillance.



Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information, trois individus dont une fille, ont été arrêtés dans leur appartement, suite à une vaste enquête menée par la Section de recherche (Sr) et les commissariats de Grand-Yoff et de Golf Sud. Entendus, les mis en cause ont tout nié en bloc.



Face aux caméras de surveillances du magasin cambriolé, les deux individus y figurant se reconnaissent. Ils ont été placés en garde à vue et la fille libérée.



Pour rappel, des malfaiteurs se sont attaqués dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 février 2020, à un magasin Multiservices, situé en face l’hôpital Américain des HLM Grand Yoff, Dakar. Après avoir défoncé la porte, les bandits, au nombre de trois, ont emporté avec eux, plus de 2 000 000 F Cfa, des écrans plats, des sacs écoliers et autres matériels.