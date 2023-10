L'édition 2023 de la campagne « Octobre Rose », a révélé des statistiques encourageantes quant à l'impact des efforts de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au Sénégal. La ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a annoncé lors de la cérémonie de clôture à Diourbel que « pas moins de 1 644 activités de sensibilisation avaient été menées, touchant ainsi un large éventail de la population ».



À en croire les informations fournies par Mme Ndiaye, « la campagne a permis le dépistage de 13 076 femmes, ce qui témoigne de la portée considérable des efforts déployés pour sensibiliser et identifier les cas potentiels ». En outre, la ministre a souligné la prise en charge efficace de 953 lésions précancéreuses du col de l'utérus et de 103 cas suspects de cancer du sein, démontrant ainsi l'importance cruciale de la détection précoce dans la lutte contre ces maladies dévastatrices.



En parallèle, 1 476 filles ont été vaccinées contre le HPV 1 et 2, dans le but de prévenir ces deux types de cancers chez les jeunes femmes. Ainsi, l'engagement collectif pour la sensibilisation et la prévention est important à relevé la ministre. La campagne « Octobre Rose » se réaffirme comme un catalyseur essentiel dans la sensibilisation et la prévention des cancers féminins au Sénégal.