L'Initiative actions et réflexions socialistes (IRAS) continue ses activités de fronde au sein du Parti socialiste. Dans un communiqué signé ce 04 août, elle rejette "la totalité des "dix pactes devant Dieu" que veut imposer le président de la République à la coalition BBY. Et lui rappelle que la candidature à l'élection présidentielle est une ambition personnelle et libre que nul n'a le droit d'exercer à la place d'un autre".



Estimant ces pactes dangereux pour la démocratie et la stabilité socio-politique, l'IRAS "interdit à la secrétaire générale intérimaire, Aminata Mbengue Ndiaye d'engager , par sa signature , le parti socialiste dans cette abjecte aventure contre la volonté des militants".



Pour conclure, l'IRAS a invité "tous les camarades socialistes de l'intérieur et de l'extérieur à réunir toutes les conditions pour désigner par consensus leur propre candidat à la présidentielle de 2024"