Barcelone attend toujours un successeur pour Josep Bartomeu au poste de président. Le scrutin aura lieu le 24 janvier prochain et les prétendants font actuellement campagne. Ancien bras droit du démissionnaire Bartomeu, Emili Rousaud est l'un des prétendants au poste. Dans un entretien pour AS ce mardi, Rousaud a abordé plusieurs sujets dont l'avenir de Lionel Messi et le potentiel transfert de Neymar.



"Le salaire de Messi n'est pas viable dans l'environnement actuel"

Si Emili Rousaud compte renommer le Camp Nou en hommage à Lionel Messi, le joueur argentin arrive en fin de contrat avec le Barça en juin prochain. Et son avenir pose forcément question, alors que la "Pulga" a déjà exprimé sa volonté de quitter le club. "Ce qui compte, c'est le projet sportif. Lorsque Messi a dit qu'il partait, il ne l'a pas dit pour l'argent. Il a le plus salaire le plus élevé du monde, il n'y a personne qui gagne plus que lui, rappelle Rousaud. Il veut partir parce qu'il souhaite gagner des titres. Il a déjà dit que la situation actuelle ne lui suffisait pas. Il veut une équipe avec du talent."



Pour rappel en raison de la crise sanitaire en cours, les finances du Barça sont forcément moribondes. L'effectif et la direction ont déjà négocié ces dernières semaines pour décaler le paiement des salaires des joueurs, avec un accord trouvé par Carles Tusquets, président intérimaire. "De toute évidence, dans l'environnement actuel du club, le salaire de Messi n'est pas viable, tranche encore Rousaud. C'est insoutenable. Un accord doit être trouvé. Le projet que nous présenterons est attractif." Pour rappel, le salaire de Messi est estimé à plus de 50 millions par an.



"On ne peut pas payer un transfert de Neymar"

Pour autant, Emili Rousaud est donc persuadé de pouvoir mener à bien les négociations avec Lionel Messi et son clan. Le candidat a reçu le soutien de Josep María Minguella, l'homme qui a convaincu à l'époque l'Argentin de signer au Barça. "Cela indique que nous aurons un bon moyen de communication, mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura un accord", nuance néanmoins Rousaud.



Pour rendre le Barça compétitif, Emili Rousaud a répété aussi son envie de ramener Neymar. Mais à l'horizon 2022, au terme de son contrat avec le PSG. "Nous avons parlé avec l'entourage de Neymar. Il a fait des déclarations interprétées par certains dans le sens qu'il voulait que Messi aille à Paris et non que lui souhaite retourner au Barça. Maintenant, on ne peut pas payer son transfert et ce serait à la fin de son contrat", rappelle toutefois Rousaud. En cas de victoire de l'ancien bras droit de Bartomeu, il faudrait donc encore patienter au moins une année pour revoir Neymar à Barcelone, alors que le club catalan ne semble plus avoir les moyens financiers pour l'heure pour le transférer avant l'issue de son contrat avec le PSG.



