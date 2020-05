Carte épidémique Covid-19 du Sénégal: Kaffrine et Matam, les seules régions encore « propres », Dakar encerclé par le virus

Depuis le début de l’épidémie de Covid19 au Sénégal le 02 mars 2020, le virus s’est bien propagé à l’intérieur du pays. Sur les quatorze (14) régions que compte le pays de la Teranga, 12 ont enregistré au moins un cas positif de Coronavirus.



À ce jour, dimanche 24 mai 2020, seules les régions de Kaffrine et de Matam sont épargnées par la propagation de la maladie, qui a déjà fait 35 victimes et envoyé actuellement 12 personnes en réanimation.



Plus malchanceuse, capitale sénégalaise concentre à elle seule plus de 71% des cas enregistrés au Sénégal depuis le début de la pandémie. Cette forte propagation du virus à Dakar pourrait s’expliquer par le fait que cette région, qui est la plus petite superficie (83,7 Km2) sur la carte nationale concentre contradictoirement la plus forte population (3,8 millions d’habitants).



Avec plus de 12 mille habitants au mettre carré, la promiscuité est certainement le meilleur allié de ce virus qui a une vitesse de propagation exponentielle. Surtout avec la multiplication des cas communautaires dans la région.

Tous les départements et presque toutes les communes de la région de Dakar sont touchés par le Coronavirus. Mettre en quarantaine les Districts de Dakar Ouest et Dakar Sud, identifiés au début du mois d’avril par le ministre de la Santé comme étant des foyers préoccupants, aurait peut-être permis de freiner la propagation du Coronavirus dans la capitale sénégalaise.