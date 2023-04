Le secrétaire national à la communication de PASTEF, El Malick Ndiaye s’est prononcé sur la possible présence de Khalifa Ababacar Sall au dialogue. Invité dans l’émission le « Grand jury », sur la Rfm, il affirme que ce serait étonnant que les opposants comme Khalifa Sall y participent, en se désolidarisant de la coalition Yewwi Aslan wi.



« Cela m’étonnerait que Khalifa Ababacar Sall se désolidarise de YAW pour aller seul à un dialogue. J’attends de voir sa réaction parce que pour l’instant, de ce que j’ai compris il s’agit des appels de la part de ses responsables a l’intérieur du pays (Tambacounda). Maintenant on attend de voir si Khalifa décide d’y aller seul », déclare-t-il.



Poursuivant, El Malick Ndiaye souligne qu’à l’issue de la décision de Khalifa Sall, « Yaw et Pastef vont apprécier ». Pour cause, il informe que dans « ces conditions là, on ne peut pas aller à vers un dialogue sans qu’il y ait des préalables qui vont rassurer tout le monde. Aujourd’hui de ce que nous notons, il ne s’agit pas d’un dialogue national, mais d’un dialogue politique parce qu’on ne parle que de politique alors que ça doit pas être le cas. Il faut qu’on parle d’autres questions comme économiques, de la gestion de nos ressources naturelles de la justice, les fonds du Covid, etc. Il y’a énormément de sujet qui intéresse les Sénégalais mais c’est comme si on veut limiter les Sénégalais. Ce n’est pas cela un dialogue. »



En outre, le secrétaire national à la communication de PASTEF déclare que si Khalifa décide de répondre malgré tout à l’invitation de Macky Sall pour le dialogue ils « décideront d’apprécier en conséquence ».



Pour rappel, la Coordination départementale de Taxawu Sénégal de Tambacounda a donné son feu vert à Khalifa Ababacar Sall afin qu’il aille répondre à l’invitation de Macky Sall pour un dialogue politique. Ce, à la suite de concertation dans les 8 communes du département de ladite région.