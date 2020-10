Cellou Dalein annonce l’attaque de son QG par les forces de l’ordre : « ils sont en train de tout détruire’

Ce mercredi, dans les environs de 20h, le conseiller en charge des relations extérieures de l’UFDG a affirmé sur Facebook que ‘’plusieurs dizaines d’éléments des forces de l’ordre viennent de faire irruption au QG de l’UFDG sis à Hamdallaye CBG. Ils sont en train de tout détruire à l’intérieur des locaux’’.



Alpha Boubacar Bah précise que ‘’d’autres parmi eux sont en train d’embarquer les équipements et matériel de valeur. Les véhicules et motos sont caillassés ou emportés. Voilà ce qu’Alpha Condé a fait de notre nation. Mais tout finit par finir et chacun payera d’une manière ou d’une autre ce qu’il aura fait’’.



Une information reprise par le leader de l’UFDG, confiné à domicile par les forces de sécurité. Cellou Dalein Diallo assure que ‘’10 pick-up des FDS viennent de stationner devant le bâtiment abritant mes bureaux à Hamdallaye. Des agents ont débarqué, ont défoncé le portail et forcé les portes d’accès aux bureaux’’.



Aux dernières nouvelles, à l’en croire, ‘’ils sont en train de tout détruire à l’intérieur du bâtiment’’. Il se dit plus que jamais convaincu que ‘’nul ne peut agir de la sorte si ce n’est sous instruction de Alpha Condé’’ avant de conclure que ‘’la page du tyran sera heureusement bientôt définitivement tournée’’.



