Ces footballeurs en provenance du Sénégal qui sont devenus entraîneurs

Les faits principaux qu’il est intéressant de savoir concernant ces sportifs sénégalais sont les suivants: Omar Daf a occupé le poste de défenseur à partir de 1997 et jusqu’en 2013 (né en 1977);

Jules Bocandé a occupé le poste d’attaquant à partir de 1978 et jusqu’en 1993 (né en 1958);



Ibrahima Faye a occupé le poste de défenseur à partir de 1995 et jusqu’en 2017 (né en 1979).



Dans quelles équipes de foot ont-ils joué et lesquelles ont-ils entraîné?



Jules Bocandé est devenu entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise en 1994. Il a occupé ce poste au cours d'une année jusqu'en 1995. Il s'agit des équipes comme: Maison des sports pendant 1978-80; FC Metz pendant 1984-86; PSG pendant 1986-87; OGC Nice pendant 1987-91.





En parlant d'Ibrahima Faye, il est important de noter que depuis 2017 il est entraîneur du club OFC Charleville-Mézières. Au cours de sa carrière il était joueur du GFCO Ajaccio (1998-99), SM Caen (2004-05), Paris FC (2011-12) et RE Bertrix (2012-17).



Omar Daf: les particularités du chemin professionnel du footballeur et d'entraîneur de provenance du Sénégal



Le chemin professionnel de football d'Omar Daf a commencé en 1997 dans la composition de l'équipe française FC Sochaux-Montbéliard. Pour le FC Sochaux-Montbéliard il a joué pendant douze ans jusqu'en 2009.





À partir de 2009 et jusqu'en 2012 il était membre de l'équipe Stade Brestois 29. Pendant 2012-2012 il a rejoint de nouveau le FC Sochaux-Montbéliard. En ce qui concerne sa carrière d'entraîneur, il est nécessaire de souligner qu'il l'a commencé en 2013. Depuis ce temps-là il occupe le poste d'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard.